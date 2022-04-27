"Азерсу": Проблем с источниками питьевой воды в Карабахе нет

"На освобожденных территориях нет проблем с источниками питьевой воды, так как там имеются подземные и поверхностные источники".

"На освобожденных территориях нет проблем с источниками питьевой воды, так как там имеются подземные и поверхностные источники".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь "Азерсу" Анар Джебраиллы.

"Качество воды полностью соответствует установленным стандартам. Поэтому мы не думаем, что у нас возникнут какие-либо дополнительные трудности", - сказал Джебраиллы.

По его словам, уже осуществляется подача воды на военные объекты в Лачыне, Губадлы, Зангилане и Джебраиле: "Утверждены генпланы городов Агдам и Физули. Принято решение об использовании подземных источников в Физули. Сейчас проводятся инженерные и исследовательские работы.

В Джебраиле тоже, скорее всего, будут использованы подземные источники. В Губадлы, Лачыне и Кяльбаджаре больше поверхностных источников. Решение будет принято по итогам исследований в этих районах".