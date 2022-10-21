"Азерсу" приступил к решению проблем на водосточных линиях

В рамках работы по подготовке к осенне-зимнему сезону ОАО "Азерсу" приступило к выполнению комплексных мероприятий по устранению проблем, возникающих на водосточных линиях.

В рамках работы по подготовке к осенне-зимнему сезону ОАО "Азерсу" приступило к выполнению комплексных мероприятий по устранению проблем, возникающих на водосточных линиях.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО.

Специалисты акционерного общества изучают эксплуатационное состояние водосточных систем, проводят работы по очистке от твердых отходов, скопившихся на коллекторах и линиях.

"Переполнение линий твердыми отходами во время осенних дождей затрудняет работу сетей и коллекторов и значительно снижает их пропускную способность. В связи с этим после выпадения осадков проводятся работы по очистке от твердых отходов, накопившихся в канализационных коллекторах, линиях и дождевых решеткахе. Удаление накопившихся твердых отходов осуществляется с помощью специальной техники.

Кроме того, еще раз проверяется эксплуатационное состояние канализационных насосных станций, по необходимости на насосах и других гидротехнических сооружениях проводятся наладочные работы", - отмечается в сообщении.