"Азерсу" приостановило водоснабжение должников в Ясамале

В ходе контрольных мероприятий, проведенных ОАО "Азерсу" в Ясамальском районе, была приостановлена ​​подача воды в здания с большой дебиторской задолженностью.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных ОАО "Азерсу" в Ясамальском районе, была приостановлена ​​подача воды в здания с большой дебиторской задолженностью.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерсу", выявлены задолженности за услуги питьевой и сточной воды, а также недочеты в присвоении кодов в новых многоквартирных жилых домах на территории Ясамальского района.

Так, квартирам в 16-этажном здании ЖСК Kainat на улице Гурбана Халилова не присвоены коды, вследствие чего отчетность по услугам питьевой и сточной воды ведется по счетчику, установленном у входа в здание. В настоящее время жильцы дома из 120 квартир задолжали ОАО 7 095 манатов. По словам жильцом, оплату за услуги питьевой и сточной воды они переводили кооперативу.

16-этажное жилое здание ЖСК Bakı на улице Гурбана Халилова задолжало ОАО 10 183 маната. Руководство построенного в 1999 году здания долгое время не обращалось в структуру для присвоения кодов. 110 квартир здания получили коды только в 2020 году, однако долги за предыдущий период остались непогашенными. Часть жильцов не осуществляла платежи и после получения кода, в результате чего образовался новый долг в размере около 3 тыс. манатов.

16-этажное жилое здание из 166 квартир ЖСК Rahat məkan на улице Мамеда Рагима задолжало 30 575 манатов. Было принято решение приостановить подачу питьевой воды в здание до выплаты долга. Водоснабжение здания будет приостановлено после проведения соответствующих буровых работ.

В пятиэтажном здании на улице Умида Акперова в Ясамальском районе выявлено использование воды без учета.

Подача питьевой воды в здания, имеющие дебиторскую задолженность и использующие воду без учета, приостановлена.

В связи с тем, что часть новых многоквартирных жилых домов не введена в эксплуатацию, присвоение кодов квартирам невозможно. При этом здания сами регистрируются в качестве абонента и потребление воды рассчитывается по балансовому счетчику, установленному на входе в здание. Вопросы водопользования и оплаты регулируются между жилищно-строительными кооперативами и пайщиками.