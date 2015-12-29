​"Азерсу": Повышение тарифов на воду не планируется

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Повышение тарифов на услуги ОАО "Азерсу" в связи с девальвацией национальной валюты не предусматривается".

Об этом сообщил Report пресс-секретарь "Азерсу" Анар Джабраиллы.

А.Джабраиллы отметил, что главной задачей компании является минимизация потерь: "Повышение тарифов на услуги водоснабжения и канализации в следующем году не предусматривается. Мы можем обеспечить рентабельность благодаря сокращению потерь воды. В прошлом году мы добились урегулирования 15-20% указанных проблем благодаря реконструкции водопроводной сети, прокладке новых линий и других проводимых в районах работ. Больше всего потерь воды в селах и поселках Баку, где население за свой счет прокладывает водопровод протяженностью 15-20 метров. В случае аварии в таких местах мы сталкиваемся с потерями воды. Прокладка водопроводной сети на этих территориях снизит потери воды до минимума".

Пресс-секретарь отметил, что "Азерсу" намерен завершить все запланированные на будущий год проекты, которые уже были профинансированы: "Мы пока не планируем приостановить какой-либо проект или мероприятие из-за девальвации. Что касается финансируемых международными финансовыми структурами проектов, для них уже выделены средства и мы намерены завершить запланированные работы. Влияние девальвации на них будет незначительным".