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"Азерсу" построит новый магистральный водопровод в Шушу

"Азерсу" построит новый магистральный водопровод в Шушу В настоящее время по трассе автомагистрали Лачин-Шуша продолжаются строительно-монтажные работы
Инфраструктура
4 мая 2021 г. 17:25
Азерсу построит новый магистральный водопровод в Шушу

С целью обеспечения города Шуша питьевой водой, ООО "Азерсу" начало выполнение неотложных мер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерсу".

Как сообщили в координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, для обеспечения Шуши устойчивой питьевой водой подготовлена и начата реализация неотложных мер.

Согласно Плану мероприятий, будет проведена реконструкция малых водоприемных сооружений Кирс и Зарыслы, обеспечивающих Шушу питьевой водой. От источника Кичик Кирс до Шуши будет проложен новый магистральный водопровод, на территории города будет построено 6 км распределительных водопроводов, 3 резервуара емкостью 500 кубометров каждый.

В настоящее время по трассе автомагистрали Лачин-Шуша продолжаются строительно-монтажные работы.

В соответствии с новым генеральным планом Шуши будут реконструированы городские сети, а также построены очистные сооружения для питьевой воды и сточных вод.

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Версия на азербайджанском языке Фото “Azərsu” Şuşaya yeni magistral su kəməri çəkəcək

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