Azersu подписал меморандум о взаимопонимании с компанией BP

ОАО Azersu подписало меморандум о взаимопонимании с компанией BP Exploration Limited для повышения профессионализма, знаний и навыков сотрудников.

ОАО Azersu подписало меморандум о взаимопонимании с компанией BP Exploration Limited для повышения профессионализма, знаний и навыков сотрудников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно сообщению, документ подписали заместитель председателя Azersu Кочарли Гасанов и вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

В целях совершенствования работы по подготовке кадров и повышению профессионализма сотрудников в Azersu, на территории Говсанской станции аэрации, расположенной недалеко от поселка Говсан города Баку, в 3-этажном здании площадью 5 000 кв. м создан Центр обучения и инноваций, где одновременно могут проходить обучение до 300 сотрудников. На территории центра построен и сдан в эксплуатацию полигон.