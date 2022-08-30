"Азерсу" обновляет системы водоснабжения жилых домов в Ясамальском районе Баку

ОАО "Азерсу" обновляет системы водоснабжения в квартале многоквартирных домов в жилом массиве Ени Ясамал-1 и на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе Баку. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерсу". Согласно информации, в мае-июн

ОАО "Азерсу" обновляет системы водоснабжения в квартале многоквартирных домов в жилом массиве Ени Ясамал-1 и на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе Баку.



Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерсу".



Согласно информации, в мае-июне текущего года в зданиях по этим адресам были реконструированы внутренние системы водоснабжения, демонтированы и выведены на лестничные клетки вертикальные опоры, проходящие через шахты, в 990 квартирах проведены новые соединения и установлены новые счетчики.



Согласно проекту, во дворах зданий прокладываются водопроводы длиной 2,6 км с использованием полиэтиленовых труб разного диаметра. В рамках проекта на существующей насосной станции на улице Шарифзаде будут установлены новые насосы.