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"Азерсу" обновляет системы водоснабжения жилых домов в Ясамальском районе Баку

"Азерсу" обновляет системы водоснабжения жилых домов в Ясамальском районе Баку ОАО "Азерсу" обновляет системы водоснабжения в квартале многоквартирных домов в жилом массиве Ени Ясамал-1 и на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе Баку. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерсу". Согласно информации, в мае-июн
Инфраструктура
30 августа 2022 г. 15:19
Азерсу обновляет системы водоснабжения жилых домов в Ясамальском районе Баку

ОАО "Азерсу" обновляет системы водоснабжения в квартале многоквартирных домов в жилом массиве Ени Ясамал-1 и на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерсу".

Согласно информации, в мае-июне текущего года в зданиях по этим адресам были реконструированы внутренние системы водоснабжения, демонтированы и выведены на лестничные клетки вертикальные опоры, проходящие через шахты, в 990 квартирах проведены новые соединения и установлены новые счетчики.

Согласно проекту, во дворах зданий прокладываются водопроводы длиной 2,6 км с использованием полиэтиленовых труб разного диаметра. В рамках проекта на существующей насосной станции на улице Шарифзаде будут установлены новые насосы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının iki yerində yaşayış binalarının su təchizatı sistemləri yenilənir

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