Азерсу: Нет никаких проблем в водоснабжении Баку и регионов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В связи с выпадением снега со вчерашнего дня на территории страны не возникало проблем в водоснабжении Баку и регионов. Об этом заявил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, структурные единицы "Азерсу" работают в особом режиме: "Мы работаем в усиленном режиме. По информации на данный момент, никаких проблем не возникало. В регионах также все в норме. Утром я лично посетил call-центр. Там тоже все в порядке".

А.Джабраиллы внес ясность в вопрос о замерзании водопроводных труб: "На данный момент в связи с этим также нет никаких проблем. Но замерзание труб в некоторых частных домах не исключено. На сегодняшний день в Баку поступает вода из пяти источников. Это Куринский, Огуз-Габалинский, Джейранбатанский, Шолларский и второй Баку-Хачмазский водопроводы. Сейчас вода в Баку поступает со скоростью 13 тонн в секунду".