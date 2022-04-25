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"Азерсу": Неизвестный выдает себя за нашего сотрудника

"Азерсу": Неизвестный выдает себя за нашего сотрудника Неизвестный обманывал жителей Низаминского района Баку, выдавая себя за сотрудника ОАО "Азерсу".
Инфраструктура
25 апреля 2022 г. 15:53
Азерсу: Неизвестный выдает себя за нашего сотрудника

Неизвестный обманывал жителей Низаминского района Баку, выдавая себя за сотрудника ОАО "Азерсу".

Об этом Report сообщили в "Азерсу".

По информации, одетый в униформу компании мужчина, личность которого пока не установлена, требовал у предпринимателей деньги за установку и замену водосчетчиков. В частности, он предложил установить за 80 манатов счетчик в частном детском саду, расположенном на улице Ровшана Рустамова, 50А. Руководство детского сада обратилось в Низаминский водоканал. Прибывшие по адресу сотрудники водоканала не застали мужчину, однако на руках есть кадры с камер видеонаблюдения. Местные жители и владельцы близлежащих объектов пожаловались, что подобное происходило с ними и раньше. По этому случаю будет направлено обращение в правоохранительные органы.

"Требуйте от сотрудников "Азерсу" предъявлять документы и ни в коем случае не давайте им денег. Если вы столкнулись с противоправными действиями лиц в униформе "Азерсу" незамедлительно обращайтесь в Call-центр 955", - отметили в "Азерсу".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərsu": "Bakıda özünü əməkdaşımız kimi təqdim edən şəxs peyda olub"

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