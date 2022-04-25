"Азерсу": Неизвестный выдает себя за нашего сотрудника

Неизвестный обманывал жителей Низаминского района Баку, выдавая себя за сотрудника ОАО "Азерсу".

Неизвестный обманывал жителей Низаминского района Баку, выдавая себя за сотрудника ОАО "Азерсу".

Об этом Report сообщили в "Азерсу".

По информации, одетый в униформу компании мужчина, личность которого пока не установлена, требовал у предпринимателей деньги за установку и замену водосчетчиков. В частности, он предложил установить за 80 манатов счетчик в частном детском саду, расположенном на улице Ровшана Рустамова, 50А. Руководство детского сада обратилось в Низаминский водоканал. Прибывшие по адресу сотрудники водоканала не застали мужчину, однако на руках есть кадры с камер видеонаблюдения. Местные жители и владельцы близлежащих объектов пожаловались, что подобное происходило с ними и раньше. По этому случаю будет направлено обращение в правоохранительные органы.

"Требуйте от сотрудников "Азерсу" предъявлять документы и ни в коем случае не давайте им денег. Если вы столкнулись с противоправными действиями лиц в униформе "Азерсу" незамедлительно обращайтесь в Call-центр 955", - отметили в "Азерсу".