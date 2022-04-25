"Азерсу": Неизвестный выдает себя за нашего сотрудника

Неизвестный обманывал жителей Низаминского района Баку, выдавая себя за сотрудника ОАО "Азерсу".
Об этом Report сообщили в "Азерсу".
По информации, одетый в униформу компании мужчина, личность которого пока не установлена, требовал у предпринимателей деньги за установку и замену водосчетчиков. В частности, он предложил установить за 80 манатов счетчик в частном детском саду, расположенном на улице Ровшана Рустамова, 50А. Руководство детского сада обратилось в Низаминский водоканал. Прибывшие по адресу сотрудники водоканала не застали мужчину, однако на руках есть кадры с камер видеонаблюдения. Местные жители и владельцы близлежащих объектов пожаловались, что подобное происходило с ними и раньше. По этому случаю будет направлено обращение в правоохранительные органы.
"Требуйте от сотрудников "Азерсу" предъявлять документы и ни в коем случае не давайте им денег. Если вы столкнулись с противоправными действиями лиц в униформе "Азерсу" незамедлительно обращайтесь в Call-центр 955", - отметили в "Азерсу".