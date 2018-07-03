"Азерсу": На водоочистных установках на Куре и в Джейранбатане приостановлена очистка и раздача воды

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Авария в городе Мингячевир вызвала проблемы и с водоснабжением. На водоочистных установках на Куре и в Джейранбатане приостановлена очистка и раздача воды".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

А.Джабраиллы сказал, что в течение дня подача воды будет полностью восстановлена.

"Ввиду того, что в водопровод Огуз-Габала-Баку поступает вода из субартезианских колодцев, работающих при помощи насосов, в его работе тоже возникла пауза. Также приостановлена работа внутригородских насосов и хранилищ. На Джейранбатане мы сейчас полностью восстановили режим. На Куре восстановлен процесс сбора воды и мы уже переходим на полный режим. Мы планируем уже подключить водопровод Огуз-Габала-Баку. Заполнение линии, ведущей из Куры в Баку, занимает до 12 часов. Во избежание нарушения гидравлического режима, устранения воздуха в системе и не разрушения провода вода в линию подается поэтапно".