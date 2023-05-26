"Азерсу": Мы обеспечиваем абонентов водой, соответствующей стандартам

Поставляемая ОАО "Азерсу" населению питьевая вода полностью соответствует стандартам.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.
По его словам, большинство фильтров для воды, продаваемых в Баку, не пропускают важные минералы и дают гражданам мертвую воду: "Мы обеспечиваем наших абонентов водой, соответствующей стандартам. Если абоненты попадают в сети мошенников, переплачивают и получают некачественную воду, это уже их проблема", - сказал он.