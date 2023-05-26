"Азерсу": Мы обеспечиваем абонентов водой, соответствующей стандартам

Поставляемая ОАО "Азерсу" населению питьевая вода полностью соответствует стандартам.

Поставляемая ОАО "Азерсу" населению питьевая вода полностью соответствует стандартам.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

По его словам, большинство фильтров для воды, продаваемых в Баку, не пропускают важные минералы и дают гражданам мертвую воду: "Мы обеспечиваем наших абонентов водой, соответствующей стандартам. Если абоненты попадают в сети мошенников, переплачивают и получают некачественную воду, это уже их проблема", - сказал он.