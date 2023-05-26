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"Азерсу": Мы обеспечиваем абонентов водой, соответствующей стандартам

"Азерсу": Мы обеспечиваем абонентов водой, соответствующей стандартам Поставляемая ОАО "Азерсу" населению питьевая вода полностью соответствует стандартам.
Инфраструктура
26 мая 2023 г. 18:30
Азерсу: Мы обеспечиваем абонентов водой, соответствующей стандартам

Поставляемая ОАО "Азерсу" населению питьевая вода полностью соответствует стандартам.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

По его словам, большинство фильтров для воды, продаваемых в Баку, не пропускают важные минералы и дают гражданам мертвую воду: "Мы обеспечиваем наших абонентов водой, соответствующей стандартам. Если абоненты попадают в сети мошенников, переплачивают и получают некачественную воду, это уже их проблема", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu": "Əhaliyə verdiyimiz su standartlara uyğundur"

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