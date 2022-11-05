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В "Азерсу" заявили о готовности к зимнему сезону

В "Азерсу" заявили о готовности к зимнему сезону ОАО "Азерсу" завершило работу по подготовке к зимнему сезону.
Инфраструктура
5 ноября 2022 г. 12:01
В Азерсу заявили о готовности к зимнему сезону

ОАО "Азерсу" завершило работу по подготовке к зимнему сезону.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Анар Джабраиллы.

По его словам, все объекты и линии, принадлежащие акционерному обществу, проверены и приведены в полную готовность к зиме.

"В связи с подготовкой к зиме, начиная с сентября мы провели работы по очистке, промывке канализационных коллекторов, дождевых стоков, проверили состояние канализационно-насосных станций, агрегатов, насосов. В настоящее время продолжается промывка коллекторов.

Зимой у нас не возникает особых проблем с водоснабжением. Только в определенные морозные дни есть вероятность замерзания. Этот вопрос также был заранее учтен при создании нашей централизованной сети. Все трубы закапываются на глубину 90 сантиметров или на 1 метр, где вероятность замерзания практически отсутствует. Обращения в эти дни в основном поступают из частных домов, из частных сетей, созданных гражданами. В целом можно сказать, что мы полностью готовы к зиме", - сказал он.

"В зимние месяцы как в дождливые, так и в морозные дни на Абшероне и в регионах "Азерсу" полностью контролирует ситуацию со снабжением населения питьевой водой и управлением отходами", - добавил А.Джабраиллы.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu": "Qışa hazırıq"

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