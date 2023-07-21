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"Азерсу" ищет консультанта по опреснению морской воды

"Азерсу" ищет консультанта по опреснению морской воды ОАО "Азерсу", принадлежащее Азербайджанскому государственному агентству водных ресурсов, объявило запрос предложений на подготовку технико-экономического обоснования и проектного задания, а также других консультационных услуг, связанных с реализацией прое
Инфраструктура
21 июля 2023 г. 10:01
Азерсу ищет консультанта по опреснению морской воды

ОАО "Азерсу", принадлежащее Азербайджанскому государственному агентству водных ресурсов, объявило запрос предложений на подготовку технико-экономического обоснования и проектного задания, а также других консультационных услуг, связанных с реализацией проекта на предмет "Привлечение консалтинговой компании по опреснению морской воды" в рамках государственных капитальных вложений.

Как сообщает Report, участники тендера могут представить свои предложения до 16:00 4 августа по адресу акционерного общества, город Баку, Ясамальский район, Московский проспект, 67.

Предложения будут рассмотрены 7 августа в 16:00 по названному адресу.

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