"Азерсу" ищет консультанта по опреснению морской воды

ОАО "Азерсу", принадлежащее Азербайджанскому государственному агентству водных ресурсов, объявило запрос предложений на подготовку технико-экономического обоснования и проектного задания, а также других консультационных услуг, связанных с реализацией прое

ОАО "Азерсу", принадлежащее Азербайджанскому государственному агентству водных ресурсов, объявило запрос предложений на подготовку технико-экономического обоснования и проектного задания, а также других консультационных услуг, связанных с реализацией проекта на предмет "Привлечение консалтинговой компании по опреснению морской воды" в рамках государственных капитальных вложений.

Как сообщает Report, участники тендера могут представить свои предложения до 16:00 4 августа по адресу акционерного общества, город Баку, Ясамальский район, Московский проспект, 67.

Предложения будут рассмотрены 7 августа в 16:00 по названному адресу.