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"Азерсу": Интенсивные осадки и селевые потоки нанесли ущерб водному источнику Баллыгая

"Азерсу": Интенсивные осадки и селевые потоки нанесли ущерб водному источнику Баллыгая Наблюдающиеся в последние дни интенсивные осадки и селевые потоки нанесли ущерб водному источнику Баллыгая, снабжающему водой города Геранбой, Нафталан и некоторые села Геранбойского района.
Инфраструктура
24 июня 2022 г. 16:01
Азерсу: Интенсивные осадки и селевые потоки нанесли ущерб водному источнику Баллыгая

Наблюдающиеся в последние дни интенсивные осадки и селевые потоки нанесли ущерб водному источнику Баллыгая, снабжающему водой города Геранбой, Нафталан и некоторые села Геранбойского района.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу".

По информации, в результате селей принесенные потоками реки Гарачай обломки деревьев, камни и ил забили инфильтрационный участок водоочистительной установки, процесс обработки приостановлен. В результате приостановлена подача воды в жилые пункты, получающие воду из этого источника.

Первый заместитель председателя ОАО "Азерсу" Тейюб Джаббаров отметил, что к месту привлечена спецтехника (3 экскаватора, 3 самосвала), приступили к ремонту водоочистительной установки.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu": "İntensiv yağıntılar və sel suları Ballıqaya su mənbəyinə ziyan vurub"

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