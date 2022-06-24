"Азерсу": Интенсивные осадки и селевые потоки нанесли ущерб водному источнику Баллыгая

Наблюдающиеся в последние дни интенсивные осадки и селевые потоки нанесли ущерб водному источнику Баллыгая, снабжающему водой города Геранбой, Нафталан и некоторые села Геранбойского района.

Наблюдающиеся в последние дни интенсивные осадки и селевые потоки нанесли ущерб водному источнику Баллыгая, снабжающему водой города Геранбой, Нафталан и некоторые села Геранбойского района.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу".

По информации, в результате селей принесенные потоками реки Гарачай обломки деревьев, камни и ил забили инфильтрационный участок водоочистительной установки, процесс обработки приостановлен. В результате приостановлена подача воды в жилые пункты, получающие воду из этого источника.

Первый заместитель председателя ОАО "Азерсу" Тейюб Джаббаров отметил, что к месту привлечена спецтехника (3 экскаватора, 3 самосвала), приступили к ремонту водоочистительной установки.