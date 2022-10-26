"Азерсу“ устранит последствия аварии на магистральном водопроводе до конца дня

Последствия аварии на магистральном водопроводе на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку будут устранены до конца дня и будет обеспечена подача в центральные и внутриквартальные водохранилища.

Последствия аварии на магистральном водопроводе на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку будут устранены до конца дня и будет обеспечена подача в центральные и внутриквартальные водохранилища.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью ОАО ”Азерсу" Анар Джебраиллы.

По его словам, население будет обеспечено непрерывной питьевой водой за счет запасов в центральных и внутриквартальных водохранилищах, а также будут проведены работы по восстановлению дорожного полотна на территории, где произошла авария.