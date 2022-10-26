"Азерсу": Авария в Ясамале не привела к перебоям с водоснабжением в Баку

Перебоев с водоснабжением в Баку после аварии на водопроводе на пересечении улиц Асада Ахмадова и Ульви Буньядзаде в Ясамальском районе не было

Перебоев с водоснабжением в Баку после аварии на водопроводе на пересечении улиц Асада Ахмадова и Ульви Буньядзаде в Ясамальском районе не наблюдается.

Об этом Report заявил начальник отдела оперативного управления ОАО "Азерсу" Яшар Баширов.

"Каких-либо проблем с водоснабжением населения столицы не возникло. У нас есть два водохранилища и необходимые запасы воды в поселке Бадамдар. После прорыва водопровода подача воды из центрального водохранилища в трубу была прекращена. На месте происшествия работает аварийная бригада "Азерсу". Принимаются меры по устранению последствий аварии", - сказал Баширов.