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"Азерсу": Авария в Ясамале не привела к перебоям с водоснабжением в Баку

"Азерсу": Авария в Ясамале не привела к перебоям с водоснабжением в Баку Перебоев с водоснабжением в Баку после аварии на водопроводе на пересечении улиц Асада Ахмадова и Ульви Буньядзаде в Ясамальском районе не было
Инфраструктура
26 октября 2022 г. 11:03
Азерсу: Авария в Ясамале не привела к перебоям с водоснабжением в Баку

Перебоев с водоснабжением в Баку после аварии на водопроводе на пересечении улиц Асада Ахмадова и Ульви Буньядзаде в Ясамальском районе не наблюдается.

Об этом Report заявил начальник отдела оперативного управления ОАО "Азерсу" Яшар Баширов.

"Каких-либо проблем с водоснабжением населения столицы не возникло. У нас есть два водохранилища и необходимые запасы воды в поселке Бадамдар. После прорыва водопровода подача воды из центрального водохранилища в трубу была прекращена. На месте происшествия работает аварийная бригада "Азерсу". Принимаются меры по устранению последствий аварии", - сказал Баширов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu": "Yasamaldakı qəzaya görə Bakının heç bir yerində su kəsilməyib"

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