"Азерсу": Авария на водопроводе не окажет сильного влияния на водоснабжение населения

Авария на водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района не окажет сильного влияния на бесперебойное водоснабжение населения.

Авария на водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района не окажет сильного влияния на бесперебойное водоснабжение населения.

Об этом Report сказал руководитель сектора по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, в настоящее время по этой магистрали функционируют две линии ОАО "Азерсу": "По другой магистральной линии обеспечивается устойчивое и бесперебойное водоснабжение. Сейчас МЧС, Главное управление дорожной полиции МВД, ОАО "Азерсу" принимают совместные меры для полного восстановления движения по автомагистрали Баку-Газах".

Напомним, что в результате произошедшей ночью аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку (в Гарадагском районе близ газоперерабатывающего завода), обеспечивающем водой город Баку, были затоплены прилегающие территории.