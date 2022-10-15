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"Азерсу": Авария на водопроводе не окажет сильного влияния на водоснабжение населения

"Азерсу": Авария на водопроводе не окажет сильного влияния на водоснабжение населения Авария на водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района не окажет сильного влияния на бесперебойное водоснабжение населения.
Инфраструктура
15 октября 2022 г. 10:42
Азерсу: Авария на водопроводе не окажет сильного влияния на водоснабжение населения

Авария на водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района не окажет сильного влияния на бесперебойное водоснабжение населения.

Об этом Report сказал руководитель сектора по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, в настоящее время по этой магистрали функционируют две линии ОАО "Азерсу": "По другой магистральной линии обеспечивается устойчивое и бесперебойное водоснабжение. Сейчас МЧС, Главное управление дорожной полиции МВД, ОАО "Азерсу" принимают совместные меры для полного восстановления движения по автомагистрали Баку-Газах".

Напомним, что в результате произошедшей ночью аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку (в Гарадагском районе близ газоперерабатывающего завода), обеспечивающем водой город Баку, были затоплены прилегающие территории.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsu”: “Su kəmərində baş vermiş qəza əhalinin su ilə təchizatına ciddi təsir göstərməyəcək”

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