​"Азеркосмос" подписал соглашение с французской компанией Arianespace

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Азеркосмос" и французская компания Airanespace подписали соглашение о запуске на геостационарную орбиту второго телекоммуникационного спутника Азербайджана.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках стартовавшей сегодня в Баку выставки-конференции "Телекоммуникации и информационные технологии" – Bakutel 2015.

Спутник будет выведен на геостационарную орбиту с помощью ракетоносителя Ariane-5ECA.

Компания Arianespace также вывела на орбиту первый телекоммуникационный спутник Азербайджана AzerSat на ракетоносителе Ariane-5ECA. Стоимость контракта с Airanespace оценивается в 93 млн. долларов.

Azerspace-2 планируется запустить на орбиту в 2017 году. Согласно долгосрочному соглашению между İntelsat и "Азеркосмос" Azerspace-2 будет находиться на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

"Азеркосмос" подписал контракт с компанией Space Systems/Loral (SSL) по производству спутника Azerspace-2. Стоимость контракта составляет 191,36 млн. долларов.

Канадское экспортное кредитное агентство Export Development Canada (EDC) выделило на реализацию проекта спутника Azerspace-2 долгосрочную и льготную кредитную линию.

Отметим, что на церемонии подписания контракта принял участие глава государства Ильхам Алиев.