О нас

"Азеркосмос": 15% территории Азербайджана находится под угрозой засухи

"Азеркосмос": 15% территории Азербайджана находится под угрозой засухи В результате климатических изменений в Кызылагаджском заповеднике Азербайджана потеряно 40% водоемов и 52% водно-болотных угодий.
Инфраструктура
5 апреля 2024 г. 11:32
Азеркосмос: 15% территории Азербайджана находится под угрозой засухи

В результате климатических изменений в Кызылагаджском заповеднике Азербайджана потеряно 40% водоемов и 52% водно-болотных угодий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на мероприятии "Взгляд на изменение климата из космоса".

По его словам, 15% территории Азербайджана находится под угрозой засухи, особенно Гянджинский, Дашкесанский и Нагорно-Ширванский регионы.

"В 1993-2023 годах уровень Каспийского моря снизился на 2 метра, 1,5 метра из которых зафиксированы за последние пять лет", - сказал С.Асадов.

Он также добавил, что по сравнению с 2017 годом утрачено 18% ледников Большого и Малого Кавказа, Талышских гор.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azercosmos: 15% of territory of Azerbaijan is under high risk of drought
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos": Azərbaycan ərazisinin 15 %-i çox yüksək quraqlıq riski altındadır

Экслюзивные новости

Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi