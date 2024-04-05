"Азеркосмос": 15% территории Азербайджана находится под угрозой засухи

В результате климатических изменений в Кызылагаджском заповеднике Азербайджана потеряно 40% водоемов и 52% водно-болотных угодий.

В результате климатических изменений в Кызылагаджском заповеднике Азербайджана потеряно 40% водоемов и 52% водно-болотных угодий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на мероприятии "Взгляд на изменение климата из космоса".

По его словам, 15% территории Азербайджана находится под угрозой засухи, особенно Гянджинский, Дашкесанский и Нагорно-Ширванский регионы.

"В 1993-2023 годах уровень Каспийского моря снизился на 2 метра, 1,5 метра из которых зафиксированы за последние пять лет", - сказал С.Асадов.

Он также добавил, что по сравнению с 2017 годом утрачено 18% ледников Большого и Малого Кавказа, Талышских гор.