​"Азерйолсервис" привлечет кредит у EBRD

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Представители Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) встретились с председателем ОАО "Азерйолсервис" Салехом Мамедовым. Об этом сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис".

В ходе встречи состоялись обсуждения по проекту расширения дороги Гянджа-Газах-граница Грузии.

На нынешнем этапе переговоров проходят обсуждения, касающиеся первоначальных условий кредитного соглашения, оценки воздействия проекта на окружающую среду, социальных и других вопросов. В случае успешного завершения переговоров будет подписано кредитное соглашение.