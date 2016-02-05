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    ​"Азерйолсервис" привлечет кредит у EBRD

    Эти средства будут израсходованы на расширение дороги Гянджа-Газах-граница Грузии

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Представители Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) встретились с председателем ОАО "Азерйолсервис" Салехом Мамедовым. Об этом сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис".

    В ходе встречи состоялись обсуждения по проекту расширения дороги Гянджа-Газах-граница Грузии.

    На нынешнем этапе переговоров проходят обсуждения, касающиеся первоначальных условий кредитного соглашения, оценки воздействия проекта на окружающую среду, социальных и других вопросов. В случае успешного завершения переговоров будет подписано кредитное соглашение. 

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