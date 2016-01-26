​"Азерйолсервис": Основные трудности наблюдаются на горных территориях

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ С прошлой ночи ведутся работы по очистке улиц Баку от гололеда. В первую очередь очищаются магистральные дороги и основные проспекты. Об этом сказал Report глава пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" Анар Наджафли.

А.Наджафли отметил, что утром наблюдалось свободное передвижение автомобилей на дорогах Баку, в том числе, нет проблем с передвижением на Ходжасанской дорогое, Бакинской кольцевой дороге, дороге, ведущей в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева, проспекте Нобеля, а также магистральных дорогах и шоссе Баку-Сумгайыт.

"По нашим наблюдениям, трудности возникают в основном с транспортными средствами, не подготовленными к зимнему сезону. Мы контролируем все находящиеся на нашем балансе дороги. Возможно, льдом покроются дороги на промежуточных улицах, однако и они будут посыпаны песком и солью", - добавил А.Наджафли.

Представитель компании сообщил, что проблемы из-за выпадения снега наблюдаются в районах: "На горных территориях, дорогах, ведущих в горные села, имеются проблемы. Там продолжается снегопад. Наряду с этим, управления дорожной эксплуатации продолжают очищать дороги от снега и посыпать необходимые участки песком и солью".