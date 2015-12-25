​"Азерйолсервис" обвиняет жителей в разрушении дорожного покрытия

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Отремонтированное в прошлом году асфальтобетонное покрытие на улице Баксол, 12 в поселке Расулзаде Бинагадинского района города Баку постепенно разрушается.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта: "Это происходит по причине скопления канализационных вод на проезжей части дороги из-за безответственности некоторых жителей".

По информации, несколько дней назад на территории произошла авария на одном из канализационных коллекторов, в результате чего сточные воды сливаются и накапливаются на проезжей части. Это приводит к разрушению дорожного покрытия.

"Соответствующие структуры затрудняются устранить последствия аварии, потому что над этими коллекторами незаконно построены жилые дома. Сейчас мы ищем пути устранения проблемы", - сообщили в компании.