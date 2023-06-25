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“Азеристиликтеджихат" начал подготовку к осенне-зимнему сезону

“Азеристиликтеджихат" начал подготовку к осенне-зимнему сезону ОАО "Азеристликтеджихат" приступило к ремонтно-восстановительным работам в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2023-2024 годов.
Инфраструктура
25 июня 2023 г. 13:18
“Азеристиликтеджихат начал подготовку к осенне-зимнему сезону

ОАО "Азеристиликтеджихат" приступило к ремонтно-восстановительным работам в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2023-2024 годов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий проверено на гидравлическое давление 641 536 км теплопроводов, капитально отремонтировано 2 779 км теплопроводов, после ремонта проверено на гидравлическое давление 58 429 км теплопроводов.

Комплексно проверены 155 котельных и 38 тепловых пунктов, капитально отремонтированы 1 котлоагрегат, проведен текущий ремонт 85 котлоагрегатов.

Всего в тепловых хозяйствах эксплуатируется более 1 000 км тепловых линий, 150 км газопроводов, около 49 тыс. единиц оборудования и установок различного назначения.

Основной задачей является приведение в полную работоспособность всего теплового оборудования к октябрю.

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Версия на азербайджанском языке “Azəristiliktəchizat” növbəti payız-qış mövsümünə hazırlıq işlərinə başlayıb

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