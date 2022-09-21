"Азеристиликтеджизат": Установка счетчиков коснется потребителей в категории не-населения

Проект установки счетчиков ОАО "Азеристиликтеджизат" в качестве пилотного проекта предназначен для ограниченной группы потребителей в категории не-населения.

Проект установки счетчиков ОАО "Азеристиликтеджизат" в качестве пилотного проекта предназначен для ограниченной группы потребителей в категории не-населения.

Об этом говорится в ответе на запрос Report.

По его словам, это часть работы по модернизации деятельности акционерного общества и приведение ее в соответствии с лучшими мировыми практиками. В жилых домах, которые получают от нас услуги по отоплению, установка счетчиков пока не предусмотрена. Сегмент не-населения включает государственные и частные предприятия. Основной целью пилотного проекта является повышение эффективности деятельности "Азеристиликтеджизат", повышение качества теплоснабжения. Переговоры по проекту ведутся с соответствующими компаниями.