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"Азеристиликтеджизат": Установка счетчиков коснется потребителей в категории не-населения

"Азеристиликтеджизат": Установка счетчиков коснется потребителей в категории не-населения Проект установки счетчиков ОАО "Азеристиликтеджизат" в качестве пилотного проекта предназначен для ограниченной группы потребителей в категории не-населения.
Инфраструктура
21 сентября 2022 г. 17:36
Азеристиликтеджизат: Установка счетчиков коснется потребителей в категории не-населения

Проект установки счетчиков ОАО "Азеристиликтеджизат" в качестве пилотного проекта предназначен для ограниченной группы потребителей в категории не-населения.

Об этом говорится в ответе на запрос Report.

По его словам, это часть работы по модернизации деятельности акционерного общества и приведение ее в соответствии с лучшими мировыми практиками. В жилых домах, которые получают от нас услуги по отоплению, установка счетчиков пока не предусмотрена. Сегмент не-населения включает государственные и частные предприятия. Основной целью пилотного проекта является повышение эффективности деятельности "Азеристиликтеджизат", повышение качества теплоснабжения. Переговоры по проекту ведутся с соответствующими компаниями.

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Версия на азербайджанском языке "Azəristiliktəchizat": "Sayğaclaşdırma pilot layihə olaraq qeyri-əhali qrupu üzrə aparılacaq"

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