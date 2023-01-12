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"Азеристиликтеджизат" обновит базу потребителей

"Азеристиликтеджизат" обновит базу потребителей ОАО "Азеристиликтеджизат" с целью усиления и модернизации своей деятельности начал проект по обновлению базы абонентов и уточнению отапливаемых площадей.
Инфраструктура
12 января 2023 г. 11:57
Азеристиликтеджизат обновит базу потребителей

ОАО "Азеристиликтеджизат" с целью усиления и модернизации своей деятельности начал проект по обновлению базы абонентов и уточнению отапливаемых площадей.

Об этом Report сообщили в учреждении.

Согласно информации, планируется провести учет потребителей с целью уточнения информации о группах потребителей "население" и "ненаселение", а также об отапливаемых площадях.

В процесс вовлечены работники 22 участков эксплуатации тепловых систем в Баку и 46 участков эксплуатации тепловых систем в других городах и регионах.

Проект охватит около 180 000 квартир в 3 871 жилом доме на балансе "Азеристиликтеджизат" в Баку и регионах, а также 2 851 хозяйственный объект, финансируемый из бюджета.

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Версия на азербайджанском языке "Azəristiliktəchizat" istehlakçıların inventarizasiyasını aparacaq

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