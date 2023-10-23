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"Азеристиликтеджизат" начал заключать договоры с гражданами

"Азеристиликтеджизат" начал заключать договоры с гражданами ОАО "Азеристиликтеджизат" приступило к заключению договоров с гражданами из категории потребителей.
Инфраструктура
23 октября 2023 г. 13:38
Азеристиликтеджизат начал заключать договоры с гражданами

ОАО "Азеристиликтеджизат" приступило к заключению договоров с гражданами из категории потребителей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на структуру.

Согласно п. 1.4 "Правил использования тепловой энергии", утвержденных постановлением Кабинета министров от 5 сентября 2023 года, услуги по отоплению и горячему водоснабжению должны предоставляться на основании договора, заключенного между предприятием энергоснабжения и потребителем.

В связи с этим сотрудники "Азеристиликтеджизат" просят потребителей предоставить необходимые документы для заключения договора - удостоверение личности собственника квартиры и копию выписки. На основании соответствующих документов между "Азеристиликтеджизат" и потребителем заключается договор.

Использование услуг теплоснабжения будет считаться незаконным при отсутствии соответствующего договора.

Для получения дополнительной информации потребители могут обратиться на горячую линию учреждения по короткому номеру (012) 956.

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Версия на азербайджанском языке "Azəristiliktəchizat" vətəndaşlarla müqavilə bağlamağa başlayıb

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