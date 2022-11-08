"Азеристиликтеджхизат": Теплопроводы, где могут возникнуть потери воды, заменены новыми

ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило работы по замене теплопроводов, где могут возникнуть потери воды, в новом отопительном сезоне.

ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило работы по замене теплопроводов, где могут возникнуть потери воды, в новом отопительном сезоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Согласно информации, в котельных, принадлежащих акционерному обществу, были отремонтированы насосы, электродвигатели, механическим и химическим способом очищены котлы и теплообменники. Магистральные и внутриквартальные тепловые линии были протестированы под давлением.

Отопительный сезон в горных районах республики начинается с 1 ноября по 1 мая, а в других районах - с 15 ноября по 15 апреля.