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"Азеристиликтеджхизат": Теплопроводы, где могут возникнуть потери воды, заменены новыми

"Азеристиликтеджхизат": Теплопроводы, где могут возникнуть потери воды, заменены новыми ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило работы по замене теплопроводов, где могут возникнуть потери воды, в новом отопительном сезоне.
Инфраструктура
8 ноября 2022 г. 10:40
Азеристиликтеджхизат: Теплопроводы, где могут возникнуть потери воды, заменены новыми

ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило работы по замене теплопроводов, где могут возникнуть потери воды, в новом отопительном сезоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Согласно информации, в котельных, принадлежащих акционерному обществу, были отремонтированы насосы, электродвигатели, механическим и химическим способом очищены котлы и теплообменники. Магистральные и внутриквартальные тепловые линии были протестированы под давлением.

Отопительный сезон в горных районах республики начинается с 1 ноября по 1 мая, а в других районах - с 15 ноября по 15 апреля.

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Версия на азербайджанском языке "Azəristiliktəchizat": "Su itkisi yarana biləcək xətlər yeniləri ilə əvəz edilib"

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