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"Азеристиликтеджхизат": Тарифы на отопление ниже себестоимости

​"Азеристиликтеджхизат": Тарифы на отопление ниже себестоимости
© Report/Firi Salim

В Азербайджане отопление населению продается по цене ниже его себестоимости.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ОАО " Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев.

Он также прокомментировал вероятность повышения тарифов на отопление в стране: "Периодически проводятся расчеты по себестоимости отопления, однако это не должно расцениваться как шаг к их повышению".

Мирзалиев также затронул вопрос приватизации организации: "Ни один бизнесмен не заинтересуется приватизацией убыточной организации. По этой причине мы будем думать о приватизации после реализации положений стратегической дорожной карты". 

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