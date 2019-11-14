​"Азеристиликтеджхизат": Тарифы на отопление ниже себестоимости

В Азербайджане отопление населению продается по цене ниже его себестоимости.
Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ОАО " Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев.
Он также прокомментировал вероятность повышения тарифов на отопление в стране: "Периодически проводятся расчеты по себестоимости отопления, однако это не должно расцениваться как шаг к их повышению".
Мирзалиев также затронул вопрос приватизации организации: "Ни один бизнесмен не заинтересуется приватизацией убыточной организации. По этой причине мы будем думать о приватизации после реализации положений стратегической дорожной карты".
Tural İbadlıАвтор новости