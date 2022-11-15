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”Азеристиликтеджхизат": Строительство новых котельных возможно только за счет госфинансирования

”Азеристиликтеджхизат": Строительство новых котельных возможно только за счет госфинансирования ОАО "Азеристиликтеджхизат" может построить новые котельные и обеспечить отоплением здания, которые на данный момент не отапливаются, только за счет государственных инвестиций.
Инфраструктура
15 ноября 2022 г. 14:29
”Азеристиликтеджхизат: Строительство новых котельных возможно только за счет госфинансирования

ОАО "Азеристиликтеджхизат" может построить новые котельные и обеспечить отоплением здания, которые на данный момент не отапливаются, только за счет государственных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев сказал на брифинге, посвященном осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов.

По его словам, с 2015 года для этих целей государственные инвестиции не привлекались:

"Мы социально ориентированный хозяйствующий субъект. Выделяемые нам субсидии связаны только с эксплуатационными расходами. Часто в СМИ распространяются мнения о том, что средства выделяются, но “Азеристиликтеджхизат” не строит котельные. Хочу сказать, что выделяемая субсидия не имеет инвестиционного характера. Эта субсидия предназначена для покрытия части затрат на использование природного газа, электроэнергии, воды и др.”.

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Версия на азербайджанском языке “Azəristiliktəchizat”: “Yeni qazanxanalar yalnız dövlət investisiyası ilə tikilə bilər"

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