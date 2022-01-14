«Азеристиликтеджхизат» перешел на усиленный режим работы

В связи с резким изменением погодных условий всем структурам ОАО «Азеристиликтеджхизат» дано соответствующее указание о переходе на усиленный режим работы.

В связи с резким изменением погодных условий всем структурам ОАО «Азеристиликтеджхизат» дано соответствующее указание о переходе на усиленный режим работы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник абонентской и клиентской службы ОАО «Азеристиликтеджхизат» Рафиг Алиев.

По его словам, в настоящее время продолжают работать 563 котельные и 88 тепловых пунктов: «Посредством этих котельных обеспечивается отопление 3870 жилых домов и всех школ, детских садов, учреждений здравоохранения, объектов социального и хозяйственного назначения, входящих в зоны обслуживания котельных".