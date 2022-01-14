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«Азеристиликтеджхизат» перешел на усиленный режим работы

«Азеристиликтеджхизат» перешел на усиленный режим работы В связи с резким изменением погодных условий всем структурам ОАО «Азеристиликтеджхизат» дано соответствующее указание о переходе на усиленный режим работы.
Инфраструктура
14 января 2022 г. 10:25
«Азеристиликтеджхизат» перешел на усиленный режим работы
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В связи с резким изменением погодных условий всем структурам ОАО «Азеристиликтеджхизат» дано соответствующее указание о переходе на усиленный режим работы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник абонентской и клиентской службы ОАО «Азеристиликтеджхизат» Рафиг Алиев.

По его словам, в настоящее время продолжают работать 563 котельные и 88 тепловых пунктов: «Посредством этих котельных обеспечивается отопление 3870 жилых домов и всех школ, детских садов, учреждений здравоохранения, объектов социального и хозяйственного назначения, входящих в зоны обслуживания котельных".

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