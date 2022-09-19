"Азеристиликтеджхизат" обратился к населению

ОАО "Азеристиликтеджхизат" обратилось к жителям.

ОАО "Азеристиликтеджхизат" обратилось к населению.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

"В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2022/2023 гг.. ОАО “Азеристиликтеджхизат” с целью проверки систем отопления жилых зданий и социальных объектов наполняет систему водой. Мы рекомендуем контролировать внутриквартирные системы отопления с целью предотвращения возможных утечек воды. В случае, если наблюдается утечка воды в подвалах зданий, внутриквартирных системах отопления или во всем здании, просим незамедлительно сообщить об этом на горячую линию "956", коммунальные службы, обслуживающие территорию или здание", - говорится в обращении.