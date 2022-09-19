О нас

"Азеристиликтеджхизат" обратился к населению

"Азеристиликтеджхизат" обратился к населению ОАО "Азеристиликтеджхизат" обратилось к жителям.
Инфраструктура
19 сентября 2022 г. 19:26
Азеристиликтеджхизат обратился к населению

ОАО "Азеристиликтеджхизат" обратилось к населению.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

"В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2022/2023 гг.. ОАО “Азеристиликтеджхизат” с целью проверки систем отопления жилых зданий и социальных объектов наполняет систему водой. Мы рекомендуем контролировать внутриквартирные системы отопления с целью предотвращения возможных утечек воды. В случае, если наблюдается утечка воды в подвалах зданий, внутриквартирных системах отопления или во всем здании, просим незамедлительно сообщить об этом на горячую линию "956", коммунальные службы, обслуживающие территорию или здание", - говорится в обращении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azəristiliktəchizat” sakinlərə müraciət edib

Самое читаемое

Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi