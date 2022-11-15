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"Азеристиликтеджхизат" внес предложения по определению даты начала отопительного сезона

"Азеристиликтеджхизат" внес предложения по определению даты начала отопительного сезона ОАО "Азеристиликтеджхизат" внесло в правительство предложения о внесении изменений в законодательное определение даты начала отопительного сезона.
Инфраструктура
15 ноября 2022 г. 12:55
Азеристиликтеджхизат внес предложения по определению даты начала отопительного сезона

ОАО "Азеристиликтеджхизат" внесло в правительство предложения о внесении изменений в законодательное определение даты начала отопительного сезона.

Как сообщает Report, об этом временно исполняющий обязанности председателя акционерного общества Ильхам Мирзалиев заявил на брифинге, посвященном осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

"Я надеюсь, что этот вопрос скоро будет решен. Не только в наших полномочиях определять раннее или позднее начало сезона. К этому вопросу различные государственные органы должны подходить комплексно и проводить широкий обмен мнениями. И этот вопрос стоит на нашей повестке дня", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке "Azəristiliktəchizat": "İstilik mövsümünün qanunla müəyyən edilməsi ilə bağlı təkliflər vermişik”

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