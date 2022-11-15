"Азеристиликтеджхизат" внес предложения по определению даты начала отопительного сезона

ОАО "Азеристиликтеджхизат" внесло в правительство предложения о внесении изменений в законодательное определение даты начала отопительного сезона.

ОАО "Азеристиликтеджхизат" внесло в правительство предложения о внесении изменений в законодательное определение даты начала отопительного сезона.

Как сообщает Report, об этом временно исполняющий обязанности председателя акционерного общества Ильхам Мирзалиев заявил на брифинге, посвященном осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

"Я надеюсь, что этот вопрос скоро будет решен. Не только в наших полномочиях определять раннее или позднее начало сезона. К этому вопросу различные государственные органы должны подходить комплексно и проводить широкий обмен мнениями. И этот вопрос стоит на нашей повестке дня", - отметил он.