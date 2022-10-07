"Азеристиликтеджхизат" до конца текущего года погасит задолженность перед "Азеригазом"

ОАО "Азеристиликтеджхизат" до конца текущего года погасит задолженность перед ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

ОАО "Азеристиликтеджхизат" до конца текущего года погасит задолженность перед ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как передает Report, об этом журналистам сообщил советник председателя ОАО Рамиль Магеррамов.

По его словам, за этот год "Азеригазу" выплачено 90% долга.

"Азеристиликтеджхизат" не является полностью коммерческим предприятием. Перед нами также поставлена социальная миссия. В связи с этим нам важна финансовая поддержка государства. Но каждый год мы стараемся сокращать используемые ресурсы, использовать современные методы управления и своевременно предотвращать возможные потери. Мы стремимся максимально сократить оказываемую государственную поддержку, использовать эффективные с точки зрения затрат технологии и материалы", - отметил Р.Магеррамов.