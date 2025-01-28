"Азеристиликтеджхизат": Теплоснабжение 200 объектов будет улучшено

Реконструкция и модернизация 8 котельных старого типа, находящихся на балансе ОАО "Азеристиликтеджхизат", улучшит теплоснабжение 200 объектов.

Реконструкция и модернизация 8 котельных старого типа, находящихся на балансе ОАО "Азеристиликтеджхизат", улучшит теплоснабжение 200 объектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

Согласно информации, в числе этих объектов 126 зданий, 6 школ, 4 детсада, 2 медучреждения и 62 других социальных объекта.

Напомним, что к осенне-зимнему сезону 2024-2025 годов 5 котельных, обслуживающих 52 жилых здания, 4 школы, 1 детсад и 26 других социальных объектов, были оснащены современным оборудованием и приведены в эксплуатационную готовность.