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"Азеристиликтеджхизат": Теплоснабжение 200 объектов будет улучшено

"Азеристиликтеджхизат": Теплоснабжение 200 объектов будет улучшено Реконструкция и модернизация 8 котельных старого типа, находящихся на балансе ОАО "Азеристиликтеджхизат", улучшит теплоснабжение 200 объектов.
Инфраструктура
28 января 2025 г. 13:17
Азеристиликтеджхизат: Теплоснабжение 200 объектов будет улучшено

Реконструкция и модернизация 8 котельных старого типа, находящихся на балансе ОАО "Азеристиликтеджхизат", улучшит теплоснабжение 200 объектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

Согласно информации, в числе этих объектов 126 зданий, 6 школ, 4 детсада, 2 медучреждения и 62 других социальных объекта.

Напомним, что к осенне-зимнему сезону 2024-2025 годов 5 котельных, обслуживающих 52 жилых здания, 4 школы, 1 детсад и 26 других социальных объектов, были оснащены современным оборудованием и приведены в эксплуатационную готовность.

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Версия на азербайджанском языке “Azəristiliktəchizat”: 200 obyektin istiliklə təchizatı yaxşılaşdırılacaq

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