"Азеригаз": Завершается подготовка к осенне-зимнему сезону

ПО "Азеригаз” Государственной нефтяной компании (SOCAR) завершает подготовку к осенне-зимнему сезону.

ПО "Азеригаз” Государственной нефтяной компании (SOCAR) завершает подготовку к осенне-зимнему сезону.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор "Азеригаз" Руслан Алиев, отвечая на вопросы абонентов на своей странице в Facebook.

"Подавляющее большинство работ уже выполнено. В программу ремонтно-строительных работ включены и вопросы, связанные с проблемами газоснабжения некоторых районов в зимние месяцы, и, как только начнется отопительный сезон, мы решим и проблемы в этих районах", - добавил Р.Алиев.