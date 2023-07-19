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"Азеригаз": Завершается подготовка к осенне-зимнему сезону

"Азеригаз": Завершается подготовка к осенне-зимнему сезону ПО "Азеригаз” Государственной нефтяной компании (SOCAR) завершает подготовку к осенне-зимнему сезону.
Инфраструктура
19 июля 2023 г. 16:19
Азеригаз: Завершается подготовка к осенне-зимнему сезону

ПО "Азеригаз” Государственной нефтяной компании (SOCAR) завершает подготовку к осенне-зимнему сезону.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор "Азеригаз" Руслан Алиев, отвечая на вопросы абонентов на своей странице в Facebook.

"Подавляющее большинство работ уже выполнено. В программу ремонтно-строительных работ включены и вопросы, связанные с проблемами газоснабжения некоторых районов в зимние месяцы, и, как только начнется отопительный сезон, мы решим и проблемы в этих районах", - добавил Р.Алиев.

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