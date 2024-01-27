"Азеригаз": Последствия аварии на газопроводе в Ясамальском районе устраняются

В Ясамальском районе Баку устраняются последствия аварии на проходящем через улицу Мамедшарифа Гамидова участке газопровода, питающегося от Ходжасанской газораспределительной станции (ГРС).

В Ясамальском районе Баку устраняются последствия аварии на проходящем через улицу Мамедшарифа Гамидова участке газопровода, питающегося от Ходжасанской газораспределительной станции (ГРС).

Как сообщает Report со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), на место аварии привлечено большое количество рабочей силы и техники.

"С ночи работники аварийных служб продолжают ремонтные работы, которые будут завершены в короткие сроки. В скором времени подача газа будет восстановлена", - говорится в сообщении.