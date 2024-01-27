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"Азеригаз": Последствия аварии на газопроводе в Ясамальском районе устраняются

"Азеригаз": Последствия аварии на газопроводе в Ясамальском районе устраняются В Ясамальском районе Баку устраняются последствия аварии на проходящем через улицу Мамедшарифа Гамидова участке газопровода, питающегося от Ходжасанской газораспределительной станции (ГРС).
Инфраструктура
27 января 2024 г. 13:19
Азеригаз: Последствия аварии на газопроводе в Ясамальском районе устраняются

В Ясамальском районе Баку устраняются последствия аварии на проходящем через улицу Мамедшарифа Гамидова участке газопровода, питающегося от Ходжасанской газораспределительной станции (ГРС).

Как сообщает Report со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), на место аварии привлечено большое количество рабочей силы и техники.

"С ночи работники аварийных служб продолжают ремонтные работы, которые будут завершены в короткие сроки. В скором времени подача газа будет восстановлена", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azəriqaz": "Yasamalda qaz xəttində baş verən qəzanın nəticələri aradan qaldırılır"

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