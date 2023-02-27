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"AzerGold" примет участие в разработке месторождений золота в Узбекистане

"AzerGold" примет участие в разработке месторождений золота в Узбекистане ЗАО "AzerGold" привлечет своих опытных специалистов к деятельности, связанной с изучением существующих геологических данных о месторождениях благородных металлов, разведкой и разработкой месторождений золота в Узбекистане.
Инфраструктура
27 февраля 2023 г. 14:20
AzerGold примет участие в разработке месторождений золота в Узбекистане

ЗАО "AzerGold" привлечет своих опытных специалистов к деятельности, связанной с изучением существующих геологических данных о месторождениях благородных металлов, разведкой и разработкой месторождений золота в Узбекистане.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, это отражено в меморандуме, подписанном между ЗАО ”AzerGold“ и Министерством горного дела и геологии Узбекистана.

Согласно меморандуму, предусмотрено оказание взаимной технической поддержки, подготовка конкретных предложений по реализации проектов.

Документ подписали председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов и заместитель министра горного дела и геологии Узбекистана Азам Кадирходжаев.

Отметим, что с целью оценки возможностей сотрудничества между двумя странами в области горнодобывающей промышленности и геологии ранее были осуществлены взаимные визиты делегаций и проведены обсуждения по институциональным вопросам. Т

Так, делегация ЗАО «AzerGold» 20-22 июня 2022 года приняла участие в Узбекско-Азербайджанском бизнес форуме, 2-4 ноября 2022 года - 16-ой Международной выставке по горнодобывающей, металлургической и металлообрабатывающей промышленности, 13-14 декабря 2022 года – совершила визит в столицу страны город Ташкент для участия в конгрессе «Горнодобывающая промышленность Узбекистана и Центральной Азии», а делегация во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым 23-24 декабря 2022 года совершила визит в столицу Азербайджана город Баку.

В рамках этого визита были проведены эффективные встречи между представителями структур, представляющими соответствующие сферы. В ходе обсуждений были рассмотрены перспективы сотрудничества в области разведки и добычи руд цветных и черных металлов, осуществления обмена опытом по направлениям инноваций и современных технологий, подготовки и повышения квалификации кадров, достигнута договоренность о предварительных направлениях сотрудничества.

Стороны выразили уверенность в том, что между Республикой Узбекистан, одним из крупнейших золотодобытчиков в мире, имеющим богатый опыт в этой области, и ЗАО «AzerGold», применяющим передовые технологии в области горнодобывающей промышленности и геологии, будет установлено сотрудничество в направлении реализации совместных проектов на территории обеих стран. С этой целью стороны положительно оценили установление партнерских отношений по таким направлениям сотрудничества, предусмотренных на начальном этапе Меморандумом, как проведение разведочных работ, изучение и разработка перспективных месторождений на территории Узбекистана, а в дальнейшем и в нашей стране в рамках совместных геологических программ.

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Версия на английском языке AzerGold to participate in development of gold deposits in Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке “AzerGold” Özbəkistanda qızıl yataqlarının işlənilməsində iştirak edəcək

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