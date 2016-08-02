Azercell увеличил список стран с выгодным роумингом

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Azercell Telecom – лидер рынка мобильной связи Азербайджана продолжает предлагать выгодный роуминг тариф для абонентов, желающих выехать в другие страны в летние месяцы.

Как сообщили Report в компании, увеличилось количество стран, в которых абоненты Azercell могут пользоваться единой ценой на роуминг услуги.

Страна Входящие звонки

(1 мин.) Исходящие звонки по всем направлениям

(1 мин.) Мобильный интернет

(1 МБ) Стоимость SMS Грузия 0.32 0.80 0.55 0.10 Турция 0.32 1.00 0.55 0.15 Эстония 0.32 1.50 3.50 0.20 Финляндия 0.32 1.50 3.50 0.20 Греция 0.32 1.50 3.50 0.20 О. Джерси 0.32 1.50 3.50 0.20 Латвия 0.32 1.50 3.50 0.20 Литва 0.32 1.50 3.50 0.20 Польша 0.32 1.50 3.50 0.20 Румыния 0.32 1.50 3.50 0.20 Австрия 0.32 1.50 3.50 0.20 Беларусь 0.32 1.50 3.50 0.20 Болгария 0.32 1.50 3.50 0.20 Хорватия 0.32 1.50 3.50 0.20 Чехия 0.32 1.50 3.50 0.20 Франция 0.32 1.50 3.50 0.20 Германия 0.32 1.50 3.50 0.20 Венгрия 0.32 1.50 3.50 0.20 Португалия 0.32 1.50 3.50 0.20 Испания 0.32 1.50 3.50 0.20

Кроме этого, хотелось бы напомнить, что абоненты фактурной и нефактурной линии (SimSim) Azercell могут говорить бесплатно первые 5 минут при звонке в Телефонный Центр Компании из-за рубежа. Azercell также отменил обязательный депозит, который требовался для активации роуминг услуг. Тем самым, абоненты Azercell могут с лёгкостью активировать роуминг услуги перед поездкой в какую-либо страну мира. Для активации роуминг услуг абонентам SimSim необходимо набрать *135*1#YES на своём мобильном телефоне, а абоненты фактурной линии должны отправить слово "START" на короткий номер 8808.

Azercell и впредь будет радовать своих абонентов интересными новинками и предложениями по роуминг услугам.