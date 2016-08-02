Azercell увеличил список стран с выгодным роумингом

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Azercell Telecom – лидер рынка мобильной связи Азербайджана продолжает предлагать выгодный роуминг тариф для абонентов, желающих выехать в другие страны в летние месяцы.
Как сообщили Report в компании, увеличилось количество стран, в которых абоненты Azercell могут пользоваться единой ценой на роуминг услуги.
|Страна
|Входящие звонки
(1 мин.)
|Исходящие звонки по всем направлениям
(1 мин.)
|Мобильный интернет
(1 МБ)
|Стоимость SMS
|Грузия
|0.32
|0.80
|0.55
|0.10
|Турция
|0.32
|1.00
|0.55
|0.15
|Эстония
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Финляндия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Греция
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|О. Джерси
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Латвия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Литва
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Польша
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Румыния
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Австрия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Беларусь
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Болгария
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Хорватия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Чехия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Франция
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Германия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Венгрия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Португалия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Испания
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
Кроме этого, хотелось бы напомнить, что абоненты фактурной и нефактурной линии (SimSim) Azercell могут говорить бесплатно первые 5 минут при звонке в Телефонный Центр Компании из-за рубежа. Azercell также отменил обязательный депозит, который требовался для активации роуминг услуг. Тем самым, абоненты Azercell могут с лёгкостью активировать роуминг услуги перед поездкой в какую-либо страну мира. Для активации роуминг услуг абонентам SimSim необходимо набрать *135*1#YES на своём мобильном телефоне, а абоненты фактурной линии должны отправить слово "START" на короткий номер 8808.
Azercell и впредь будет радовать своих абонентов интересными новинками и предложениями по роуминг услугам.
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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