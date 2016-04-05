​Azercell подписал меморандум о сотрудничестве с Государственным университетом нефти и промышленности

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telecom подписала меморандум о сотрудничестве с Государственным университетом нефти и промышленности.

Как сообщили Report в компании, на церемонии подписания, которая состоялась в Центре инноваций и предпринимательства Barama, выступили президент Azercell Telecom Вахид Мурсалиев, ректор Государственного университета нефти и промышленности Мустафа Бабанлы и руководитель департамента развития стратегии и управления клиентскими каналами Azercell Telecom Имран Багиров.

В.Мурсалиев в своем выступлении отметил, что новый этап сотрудничества поможет студентам университета познакомиться поближе с технологическими инновациями, создать в будущем свой бизнес и платформу для претворения успешных проектов в центре Barama.

Отметим, что на основе нового меморандума о сотрудничестве между Azercell и Университетом будет осуществлен обмен опытом в научно-технической и образовательной сфере, организация курсов повышения квалификации сотрудников, а также совместное участие в научно-технических мероприятиях.