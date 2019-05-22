Азербайджану необходимо дополнительно 50 пассажирских и около 4000 грузовых поездов

Азербайджану необходимо дополнительно закупить 50 пассажирских и около 4000 грузовых поездов.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в программе "Пульс дня" на канале AzTV.

"Четыре года назад, когда я был назначен на эту должность, в парке АЖД было около 21 тыс. вагонов. Срок их эксплуатации составлял 20-30 лет. В это области не были проделаны никакие работы. Ситуация была такова, что сохрани мы этот вагонный парк, к концу этого года имели бы только 250 годных к эксплуатации вагонов", - сказал Гурбанов.

По его словам, при поддержке главы государства было закуплено 3100 грузовых вагонов. "Затем мы закупили у компании Stadler 7 поездов из 4 вагонов, еще 2 состава будут куплены и 3 заказаны в этом году. Помимо этого, планируется приобрести еще 12 поездов. Дополнительно мы нуждаемся еще в 50 пассажирских и около 4000 грузовых поездов", - сказал председатель АЖД.