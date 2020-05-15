"Азербайджанские железные дороги" увеличили свои активы на 13%

Активы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" на 1 января 2019 года составили 4,3 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это на 13% больше, чем на 1 января 2018 года.

За отчетный период обязательства учреждения выросли на 5% и достигли 3 млрд манатов, а балансовый капитал за счет государственных инвестиций возрос на 42% - до 1,2 млрд манатов.

Напомним, что "Азербайджанские железные дороги" созданы в 2009 году. Уставный капитал компании составляет 806,1 млн манатов. Акции на 100% принадлежат государству.