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"Азербайджанские железные дороги" увеличили свои активы на 13%

"Азербайджанские железные дороги" увеличили свои активы на 13%

Активы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" на 1 января 2019 года составили 4,3 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это на 13% больше, чем на 1 января 2018 года.

За отчетный период обязательства учреждения выросли на 5% и достигли 3 млрд манатов, а балансовый капитал за счет государственных инвестиций возрос на 42% - до 1,2 млрд манатов.

Напомним, что "Азербайджанские железные дороги" созданы в 2009 году. Уставный капитал компании составляет 806,1 млн манатов. Акции на 100% принадлежат государству.

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