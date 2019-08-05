Азербайджанские железные дороги перешли на усиленный режим работы

Коллектив департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с праздником Гурбан работает в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

В связи с ростом пассажиропотока к поездам, курсирующим внутри страны, обеспечивается прицепление необходимого числа дополнительных вагонов.

Кроме того, в целях обеспечения возрастающего в дни праздника Гурбан спроса на пассажирские перевозки в направлении Баку-Гянджа-Баку 10 и 13 августа 2019 года на этот маршрут будет назначен дополнительный поезд.

Продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется за 10 дней до отправления, а на места в дополнительных вагонах – в день, когда их прицепят к составу.