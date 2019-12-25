"Азербайджанские железные дороги" переходят на усиленный режим работы

Коллектив ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового 2020 года переходит на усиленный режим работы.

Об этом Report сообщили в АЖД.

По информации, 27, 28, 29, 30 декабря и 1, 2, 3, 4 января будут запущены дополнительные поезда для перевозки пассажиров в праздничные и выходные дни из Баку в Тбилиси и в обратном направлении.

Кроме того, для возвращающихся из Тбилиси пассажиров 28, 29, 30, 31 декабря и 1, 2, 3, 4, 5 января будут прицеплены дополнительные вагоны к международному поезду Баку-Тбилиси-Баку.

Так, 27, 28, 29 декабря и 1 января поезд будет отправляться с 10-15 вагонами. Каждым рейсом предусматривается перевозка 400-600 пассажиров. А 30 декабря поезд Баку-Тбилиси с 22 вагонами отправится в путь с приблизительно 860 пассажирами.

Пассажиропоток из Тбилиси в обратном направлении ожидается 2, 3, 4 и 5 января 2020 года.

Принимая во внимание рост плотности пассажиропотока внутри страны, дополнительные плацкартные вагоны с 27 декабря по 4 января будут прицеплены к скорому поезду Баку–Бёюк-Кесик и пассажирскому поезду Баку-Балакен-Баку.

Для удовлетворения растущего спроса на пассажирские перевозки по маршруту Баку-Гянджа-Баку дополнительный рейс из Баку в указанном направлении будет назначен на 31 декабря. Поезд, отправляющийся из Баку в 8:00, прибудет в Гянджу в 11:45. Состав отправится из Гянджи в 16:00 и прибудет в Баку в 19:45.

Еще раз напоминаем, что продажа билетов на пассажирские поезда внутреннего сообщения стартует за 10 дней, а на поезда международного сообщения – за 30 дней до отправления. Продажа билетов на места в дополнительных вагонах осуществляется в день, когда их прицепят к составу.