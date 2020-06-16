​Азербайджанцы вдвое сократили покупку квартир в Турции

Граждане Азербайджана приобрели 42 квартиры в Турции в мае этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 48 квартир или в 2,14 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В январе-мае гражданам Азербайджана продана 361 квартира, что на 103 единицы или 22,2% ниже показателя годом ранее.

В указанном периоде иностранцы купили в Турции 12 734 квартиры - на 4 718 квартир или 27,03% меньше, чем в прошлом году. В мае это число сократилось на 3 097 квартир или в 4,55 раза – до 870 единиц.

Первое место в рейтинге иностранных граждан, купивших жилье в Турции, в отчетном месяце занимают граждане Ирана – 209 квартир (в январе-мае – 2 230 квартир). Затем следует Ирак – 143 квартиры (в январе-мае – 2 102). Первую тройку занимают граждане Афганистана - в мае они приобрели 48 квартир, в январе-мае – 746 квартир.