​Азербайджанцы увеличили покупку жилья в Турции

Граждане Азербайджана приобрели 95 квартир в Турции в марте этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 9,19% или 8 квартир больше к аналогичному периоду прошлого года.

В январе-марте этого года азербайджанцы купили 284 квартиры в соседней стране, что на 3 квартиры или 1,04% меньше показателя за прошлый год.

В общей сложности в марте иностранцам продано 3 075 квартир, что на 85 квартир или 2,69% меньше, чем в прошлом году.

В январе-марте иностранцы купили 11 068 квартир, что на 1 351 квартиру или 13,9% больше, чем в прошлом году.

В тройку лидеров в рейтинге иностранных граждан, купивших жилье в Турции в 2020 году, входят граждане Ирана – 465 квартир в марте и 1 864 квартир в январе-марте. Затем следует Ирак – 426 квартир в марте и 1 856 квартир в январе-марте. Россияне в марте приобрели 227 квартир, в январе-марте - 763 квартиры.