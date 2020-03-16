​Азербайджанцы стали покупать меньше квартир в Турции

Граждане Азербайджана приобрели 90 квартир в Турции в феврале этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 14,3% или 15 квартир меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В январе-феврале азербайджанцы купили 189 квартир в соседней стране, что на 11 квартир или 5,5% меньше показателя за прошлый год.

В общей сложности в феврале иностранцам продано 4 048 квартир. В годовом сравнении прирост составил 691 квартира или 20,6%.

В январе-феврале иностранцы купили 7 993 квартир, что на 1 436 квартир больше, чем в прошлом году.

В тройку лидеров в рейтинге иностранных граждан, купивших жилье в Турции в 2020 году, входят граждане Ирана – 721 квартира в феврале и 1 399 квартир в январе-феврале. Затем следует Ирак – 691 квартира в феврале и 1 430 квартир в январе-феврале. Россияне в феврале приобрели 282 квартиры, в январе-феврале 536 квартир.