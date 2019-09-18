Азербайджанцы на 22% увеличили покупку жилья в Турции

Граждане Азербайджана приобрели 88 квартир в Турции в августе этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 8,3% или 8 квартир больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В январе-августе азербайджанцы купили 711 квартир в соседней стране, что на 138 квартир или 22% больше, чем в прошлом году.

В общей сложности в августе иностранцам продана 3 641 квартира. В годовом сравнении прирост составил 253 квартиры или 6,5%.

В январе-августе иностранцы увеличили покупку жилья в Турции на 9 328 квартир или 49,8% - до 28 051 квартиры.

Граждане Азербайджана находятся на 10-ой позиции, за 8 месяцев года. Первое место в рейтинге иностранных граждан, купивших жилье в Турции, занимают граждане Ирака – 675 в августе и 4 746 квартир за 8 месяцев. Затем следует Иран - 469 в августе и 3 135 в январе-августе. Россияне в августе приобрели 212, а за 8 месяцев - 1 691 квартиру в Турции.