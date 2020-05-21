​Азербайджан увеличил производство автомобилей на 54%

В Азербайджане в январе-апреле текущего года в сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 124,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось в 4,7 раза, прочих транспортных средств – на 35,1%, машин и оборудования сократилось на 23,8%.

За этот период в стране было произведено 672 единицы легковых автомобилей, что на 54,1% больше, чем за первые 4 месяца 2019 года. На 1 мая запасы готовой продукции составили 218 единиц.

В январе-апреле этого года произведено 105 единиц тракторов, что на 73,9% меньше соответствующего показателя предыдущего года.