Азербайджан усилил контроль на границе с Ираном

В рамках превентивных мер против эпидемии коронавируса, обнаруженного некоторое время назад в Китае и наблюдаемого в ряде стран мира, включая соседний Иран, на таможенно-пограничных пропускных пунктах Азербайджана усилены контрольные меры.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Температура тел прибывающих из Ирана лиц проверяется при пересечении границы портативными термометрами до того, как они попадут в административное здание. В связи с этим таможенно-пограничные пункты были снабжены дополнительными 20 единицами портативных термометров. Кроме того, непосредственно к постам привлечены работающие в непрерывном режиме машины скорой помощи.

Помимо этого, сотрудники Минздрава и TƏBİB на месте ознакомились с профилактическими мероприятиями, проводимыми на пунктах, были обсуждены вопросы, связанные с координацией деятельности в рискованных случаях.