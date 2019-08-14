Азербайджан удвоил импорт автомобилей

В январе-июле этого года в Азербайджан импортировано 22 974 единицы автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 11 274 единицы или почти вдвое (1,96) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 70 единиц (в 2,01 раза) – до 139, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей выросло на 10 398 единиц (в 1,99 раза) – до 20 800, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов - на 786 единиц (67,93 раза) - до 1 943, моторных транспортных средств специального назначения – на 20 единиц или 27,78% – до 92 единиц.